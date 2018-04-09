Во Львове празднуют «Поливальный понедельник» (фото, видео)

«Поливка» продлится с 12.00 до 15.00.

Сегодня, 9 апреля, на второй день празднования Пасхи, так называемый "Поливальный или Обливной понедельник" на площади перед Ратушей стартовали водные развлечения, традиционные в этот день.

Об этом сообщила на своей странице в Facebook глава пресс-службы львовского горсовета Кристина Процак и выложила фото действа.

Напомним, сохраняя традицию этого дня, обустроили зону для водных игр и обливания, и пригласили всех желающих львовян и гостей города принять участие в развлечениях. Создавая специальную зону феста “Мокрый праздник” пытаются обезопасить львовян от варварских, а иногда и хулиганских действий, которые сопровождали празднования “Поливального” в прошлые годы.

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«Поливка» продлится с 12.00 до 15.00. В другие часы и за пределами пл. Рынок полив не разрешен, потому что за порядком будут следить сотрудники полиции и «Муниципальная стража».

В связи с поливкой, с 11.00 до 15.00 электротранспорт на площади Рынок не будет курсировать.