Во Львове празднуют «Поливальный понедельник» (фото, видео)

13:56, 09 апреля 2018
Общество
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Во Львове празднуют «Поливальный понедельник» / фото facebook.com/hrystyna.protsak

Об этом сообщила на своей странице в Facebook глава пресс-службы львовского горсовета Кристина Процак и выложила фото действа.

Напомним, сохраняя традицию этого дня, обустроили зону для водных игр и обливания, и пригласили всех желающих львовян и гостей города принять участие в развлечениях. Создавая специальную зону феста “Мокрый праздник” пытаются обезопасить львовян от варварских, а иногда и хулиганских действий, которые сопровождали празднования “Поливального” в прошлые годы.

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«Поливка» продлится с 12.00 до 15.00. В другие часы и за пределами пл. Рынок полив не разрешен, потому что за порядком будут следить сотрудники полиции и «Муниципальная стража».

В связи с поливкой, с 11.00 до 15.00 электротранспорт на площади Рынок не будет курсировать.

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Теги: #Львов#вода#обливной понедельник