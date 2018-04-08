Папа Франциск поздравил восточных христиан с Пасхой

Понтифик пожелал, чтобы воскресший Господь утешил сообщества, живущие в тяжелых обстоятельствах.

Папа Римский Франциск поздравил восточных христиан с Пасхой.

«Выражаю самые искренние поздравления нашим братьям и сестрам Восточных Церквей, которые сегодня празднуют праздник Пасхи согласно юлианскому календарю. Пусть же воскресший Господь наполнит их светом и миром и утешит сообщества, которые живут в особенно трудных обстоятельствах», – цитирует заявление понтифика «Радио Ватикана».

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Напомним, сегодня православные христиане празднуют Пасху – Воскресение Христово. Накануне в Украину традиционно доставили Благодатный огонь из Иерусалима.

Празднование Пасхи посвящено Воскресению Иисуса Христа после того, как он был распят за стенами Иерусалима. Воскресение является центром всей библейской истории и основой всего христианского учения.