В ОРДО сообщили о выдаче 172 тысяч "паспортов" псевдо-республики

14:17, 08 апреля 2018
Общество
159
В ОРДО заявили, что уже наштамповали и выдали 172 тысяч "паспортов" / фото novosti.dn.ua

Об этом в эфире телеканала боевиков "Оплот ТВ" заявил "начальник миграционной службы ДНР" Владимир Краснощека, пишут Новости Донбасса.

По его словам, "паспорта" выдают в 30 "отделах" и "секторах миграционной службы", а в Горловке и Макеевке - кроме этого и в отделениях "полиции".

Читайте такжеХотел "подзаработать": в Херсоне задержали экс-"гвардейца "ДНР"

Краснощека отметил, что "паспорт" могут по обычной процедуре получить освобожденные по программам пленные и иностранцы (участники боевого крыла пророссийских групп, действующих на оккупированном Донбассе - ред.). Эта же норма распространяется и на членов их семей.

Кампания по выдаче "паспортов ДНР" в ОРДО стартовала в марте 2016 года. В России документы, выданные в ОРДЛО, являются действительными до урегулирования ситуации на Донбассе.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #ДНР#паспорт#бойовики#ОРДО