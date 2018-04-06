Под Полтавой похоронили освобожденного из России политзаключенного Юрия Солошенко (фото)

На прощание с Солошенком приехал кремлевский заложник Геннадий Афанасьев

Сегодня, 6 апреля, на кладбище в селе Розсошенцы под Полтавой похоронили кремлевского заложника Юрия Солошенко, экс-директора полтавского военного завода "Знамя".

У него было онкозаболевание. Он умер 4 апреля дома в Полтаве, передает Gazeta.ua.

Попрощаться с Солошенком пришли более 50 человек - родные и ближайшие коллеги. Не было ни одного представителя власти. От Порошенко передали венок. Хоронили в открытом гробу из темного дерева. Возле могилы постоянно была жена Виктория Николаевна и двое сыновей - Александр и Владислав. Люди принесли букеты роз. На прощание приехал кремлевский заложник Геннадий Афанасьев.

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"Болезнь забирала силы, но он ничего не просил, не жаловался. Говорил, что все хорошо. Очень обиделся, когда я начал собирать деньги на дорогущие лекарства. Впервые меня поругал, начал капризничать, что не может брать у людей деньги. Хотел быть сильным, трудно принимал помощь. Я закончил книгу, которую через месяц-два выдадут. Там две главы про Юрия Даниловича, ведь знакомство с этим человеком - выдающийся эпизод моей жизни. Постоянно вспоминаю, когда нас отпустили из тюрьмы домой в Украину. В самолете Юрий Данилович расчувствовался, слезы текли, говорил: "Неужели я еще кому-то нужен, что за мной самолет послали". Сказал, что Россия его переучила, заставила посмотреть на мир иначе. Его слова "Прощай, немытая Россия" стали крылатыми", - сказал Афанасьев.

Юрия Солошенко должны были похоронить на Аллее Героев на Полтавском городском кладбище. Так распорядился Петр Поршенко, говорят присутствующие. Но почему-то похороны перенесли на кладбище в Рассошенцах. Могилу вырыли в отдаленном 131-м секторе возле трассы Полтава-Александрия.

Как сообщал УНИАН, освобожденный из России политзаключенный Юрий Солошенко умер 4 апреля на 76 году жизни, у него было онкологическое заболевание.