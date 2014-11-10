​На железной дороге в Харьковской области произошел взрыв

Как сообщили в пресс-службе Харьковской областной госадминистрации, "взрыв произошел под 5-м вагоном, после чего машинист применил экстренное торможение и поезд остановился. Схода вагонов с рельс не произошло".

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Также в сообщении говорится, что поврежденное рельсовое полотно и другие следы взрыва были обнаружены под 21-м вагоном. Пострадавших во время происшествия не было. Движение других поездов было организовано по объездным маршрутам, задержек движения не было.

Ночью 10 ноября поезд отбуксировали в депо. К этому часу полотно отремонтировано и движение на участке возобновлено.