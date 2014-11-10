На железной дороге в Харьковской области произошел взрыв
12:04, 10 ноября 2014Общество
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На железнодорожной платформе Эсхар (село Новопокровка Чугуевского района) под грузовым поездом, который двигался со станции Основа в сторону города Купянск, в воскресенье вечером произошел взрыв.
В Харьковской области произошел взрыв на железной дороге / фото УНИАН
Как сообщили в пресс-службе Харьковской областной госадминистрации, "взрыв произошел под 5-м вагоном, после чего машинист применил экстренное торможение и поезд остановился. Схода вагонов с рельс не произошло".
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Также в сообщении говорится, что поврежденное рельсовое полотно и другие следы взрыва были обнаружены под 21-м вагоном. Пострадавших во время происшествия не было. Движение других поездов было организовано по объездным маршрутам, задержек движения не было.
Ночью 10 ноября поезд отбуксировали в депо. К этому часу полотно отремонтировано и движение на участке возобновлено.
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