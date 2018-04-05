В Бельгию впервые на реабилитацию прибыли украинские военные (фоторепортаж)

Помощь им будут оказывать в специализированном военном госпитале.

В Бельгию впервые на реабилитацию прибыли украинские воины, которые получили ранения в ходе войны на Донбассе.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, трех военных – полковника Василия Ковтуна, младшего сержанта Ярослава Чабана и воина из батальона Айдар Александра Одноколова в четверг в аэропорту Завентем встречали украинский атташе по вопросам обороны, генерал Николай Булгаков и представители военного госпиталя Бельгии им. королевы Астрид.

В комментарии УНИАН Булгаков рассказал, что эти военные были отобраны для прохождения реабилитации бельгийской стороной. «В 2017 году посол Украины в Бельгии Николай Точицкий направил письмо на имя министра обороны Бельгии, и было принято решение относительно лечения украинских военнослужащих. В конце 2017 года группа военных врачей из Бельгии приехала в Украину, где они отобрали пятерых военнослужащих, которые получили ранения. Сейчас прибывают трое, двое из них будут проходить только реабилитацию, а один еще должен быть прооперирован. После этого еще двое военнослужащих прибудут на лечение до конца этого года», - детализировал он.

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Военный атташе добавил, что это должны быть не «тяжелораненые, которым надо первичная помощь, а такие, которые нуждаются в реабилитации». При этом Булгаков уточнил, что этот военный госпиталь специализируется на ожогах.

По прибытию полковник Ковтун рассказал украинским журналистам, что является кадровым военным и служит в Вооруженных силах Украины 35 лет. «Ранение я получил 10 февраля 2015 года во время обстрела системой залпового огня «Смерч» города Краматорск и штаб АТО. Тогда было много погибших среди гражданского населения. У меня было тяжелое ранение обеих ног, лечусь до сих пор, и, к сожалению, пока что результат по росту костей на левой ноге идет очень длительное время. Надеемся, что все будет хорошо», - сказал он.

Младший сержант ВСУ Чабан, которому только 20 лет, сообщил, что служил в 92 отдельной механизированной бригаде, а ранения получил 28 апреля 2017 года во время обстрела населенного пункта Красногоровка.

Боец батальона Айдар Одноколов рассказал, что служит с начала войны, а ранение ноги получил в 2016 году.

После общения с журналистами принимающая сторона повезла украинских воинов в госпиталь.

Представители украинской общины в Бельгии уже подготовили для них Пасхальные корзинки с пасхами, крашеными яйцами и разными вкусными продуктами.