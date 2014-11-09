Похоронили самого младшего "киборга" из донецкого аэропорта
01:41, 09 ноября 2014Общество
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18-летнего солдата 5-го отдельного батальона украинского добровольческого корпуса "Правый сектор" с позывным Север, который погиб во время штурма Донецкого аэропорта, побратимы провели в последний путь.
REUTERS
Об этом сообщает на своей странице в соцсети журналистка Соломия Витвицкая. Она же выложила видео, на котором бойцы провожают Севера выстрелами из автоматов вверх.
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"Прощались сегодня с младшим "киборгом". Север погиб 2 дня назад в донецком аэропорту. Обидно и больно. Вечная слава Героям!", - написала журналистка.
Напомним, самый молодой "киборг" погиб после того, как вернулся в аэропорт с лечения.
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