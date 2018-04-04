Аваков пообещал не терпеть «бряцания оружием» со стороны «Нацдружин»

Министр настаивает, что МВД не будет терпеть в Украине никаких парамилитарных образований.

Общественная организация «Нацдружины» имеет ровно те же права, что и все остальные негосударственные организации, и если их представители нарушат закон, то будут незамедлительно задержаны.

Такое заявление в интервью «ЛІГА.net» сделал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

По его словам, МВД не будет терпеть никаких парамилитарных образований.

«Такие попытки будут пресекаться независимо от того, делают это хорошо знакомые мне, заслуженные ветераны, или фейковые ребята, которые под ветеранов рядятся», - указал он.

Аваков рассказал, что открыто говорит об этом первому командиру батальона «Азов» Андрею Билецкому и прочим активистам.

«Я открыто об этом говорю и Билецкому, и всем остальным – и большинство меня слышат: ребята, у вас нет такой возможности. Я, министр внутренних дел, никогда не позволю, чтобы монополия на насилие не была государственной монополией, чтобы порядок на улицах регулировался кем-то, кроме государства», - указал он.

«Нацдружины - это общественные организации, имеющие ровно те же права, что и все остальные НГО. Но, как только они нарушат закон, например, будут противозаконно бряцать оружием или окажут сопротивление полиции, - они будут немедленно задержаны. И такие прецеденты уже были», - подчеркнул Аваков.

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По словам министра, образования, подобные «Нацдружинам» не имеют политической перспективы.

«Для этих и других образований есть одна сентенция-совет: то, что к вам прибегают малолетки 15-20 лет с кашей в голове, желанием пожечь порох, «подвижевать», как они говорят, - не значит, что вы теперь имеете политическую перспективу. Именно поэтому рейтинг поддержки этих движений невысок», - указал он.

«Когда по улицам ходят Нацдружины, а не Нацполиция – это не есть порядок и безопасность, это не будет принято обществом. И я всем ребятам из Добробатов, которых вижу достаточно часто, постоянно об этом говорю: у вас есть два пути: имплементироваться в государственную структуру – силовые, полицейские, еще какие-то органы, либо остаться в своей фазе полувойны- полумира- полуреволюционного пыла – и тогда вы плохо кончите», - заключил Аваков.

Как известно, 29 января в Киеве партия "Национальный корпус" Андрея Билецького провела присягу представителей "Национальных дружин". По словам представителя "Нацкорпуса" Романа Чернышева, дружины действуют в Украине уже год, однако 600 участников приняли присягу впервые.

В свою очередь в МВД заявили, что законодательство Украины предусматривает регистрацию общественных организаций, осуществляющих помощь правоохранительным органам в охране общественного правопорядка и государственной границы, но такие действия должны быть скоординированными с правоохранителями.

Арсен Аваков тогда заявил, что "Нацдружины" могут существовать как гражданские организации, но ни в коем случае не должны переступать рамки закона.