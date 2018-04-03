Луценко поручил расследование дела Холодницкого Генинспекции ГПУ

Пока неизвестно, когда сотрудники Генеральной инспекции будут вызывать Холодницкого для проведения следственных действий.

Генеральный прокурор Юрий Луценко решил поручить расследование уголовного производства против руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого Генеральной инспекции Генпрокуратуры, таким образом забрав это дело у Департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики.

Об этом УНИАН сообщил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Андрей Лысенко.

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"Решением генерального прокурора Юрия Луценко для соблюдения объективности и беспристрастности в расследовании Назара Холодницкого принято решение о переводе процессуального руководства в этом деле на Генеральную инспекцию Генеральной прокуратуры Украины", - сказал Лысенко.

По его словам, соответствующее решение Луценко принял сегодня, 3 марта.

Также Лысенко отметил, что пока неизвестно, когда сотрудники Генеральной инспекции будут вызывать Холодницкого для проведения следственных действий.

"Пока что нет (неизвестная дата вызова - УНИАН). Пока передана подследственность. Сейчас будут разбираться с делами, и следователи пока не предоставляют информацию", - сказал представитель Генпрокуратуры.

Кроме того, Лысенко подтвердил, что уголовное производство против Холодницкого расследуется по статье 387 (Разглашение данных оперативно-розыскной деятельности, предварительного расследования) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 3 апреля, Холодницкий заявил, что обратился к генеральному прокурору Юрию Луценко с просьбой изменить подследственность уголовного производства, фигурантом которого он является, и поручить расследование другому департаменту.

Об этом Холодницкий заявил перед проведением следственных действий в Департаменте по расследованию особо важных дел в сфере экономики ГПУ, руководителем которого является Владимир Гуцуляк.

«У меня есть вопрос по поводу объективности предварительного расследования. Как вы знаете, этот одиозный департамент Генеральной прокуратуры (Департамент по расследованию особо важных дел в сфере экономики - УНИАН), к которому у меня, как у спецпрокурора, к руководителю (Владимир Гуцуляк - УНИАН) которого есть ряд вопросов, а именно - три уголовных производства, в том числе и о незаконном обогащении. И у меня вопрос, собственно, по поводу объективности расследования, собственно, этого производства», - сказал Холодницкий.

Холодницкий также отказался предоставлять образцы голоса в Департаменте по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры.

Напомним, 27 марта генпрокурор Юрий Луценко подтвердил, что Генпрокуратура и НАБУ проводили следственные действия в отношении Холодницкого. 30 марта Луценко заявил, что обратился в квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров с представлением о снятии Холодницкого с должности руководителя САП.

Глава НАБУ Артем Сытник в интервью ZN.UA заявил, что следователям НАБУ периодически поступала информация о некоторые странные и непонятные действия руководителя САП и отдельных прокуроров. Он отметил, что в НАБУ долгое время не было доказательств относительно Холодницького, но по одному из дел удалось получить конкретную информацию, которая подтвердила худшие подозрения (в деле о хищениях в одесской мэрии).

Сытник отметил, что на записях, сделанных в кабинете Холодницкого, содержатся данные о «сливе» информации относительно готовящихся обысков тем людям, у которых эти обыски должны были проводиться, о давлении на некоторых должностных лиц для принятия ими определенных решений.