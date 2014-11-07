На Тернопольщине бандиты десятками продавали украинцев в рабство в Россию

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе ГУБОП МВД Украины, организовали торговлю людьми трое украинцев и двое граждан России.

Сообщники подбирали кандидатов из среды малообеспеченных семей Тернопольской и Закарпатской областей, при этом предпочтение отдавалось либо лицам без постоянного места жительства, либо одиноким людям.

Вербовщики обещали работу на сельскохозяйственных угодьях и зарплату в 1 тыс. долларов в месяц, трехразовое питание.

Читайте такжеКак отличить свободу от рабства и сделать правильный выбор?

После подбора группы лиц (в среднем 20 человек) сообщники доставляли их в Краснодарский край. На месте у пострадавших забирали паспорта и телефоны, они оказывались под наблюдением круглосуточной охраны с собаками. Люди работали ежедневно с 5 утра до 9 вечера в теплицах, где температура достигала 45 градусов. Проживали работники в бараках в нечеловеческих условиях, их практически не кормили и ничего не платили. Тех, кто пытался бежать, ловили, а затем жестоко били.

По предварительным подсчетам, за время существования преступной группы в РФ было переправлено 70 граждан Украины. Среди пострадавших были даже несовершеннолетняя девушка и беременная женщина.

Задержали сообщников сотрудники тернопольского УБОП ночью 5 ноября при попытке перевезти через границу 17 человек.

Правоохранители провели 8 санкционированных обысков, в ходе которых изъяли микроавтобус, на котором перевозили за границу потерпевших, паспорта граждан Украины, блокноты с записями личных данных ранее отправленных лиц, платежные карточки и денежные средства: 10 тыс. грн, 2 тыс. долларов США, 15 тыс. рублей.

Сейчас решается вопрос об избрании фигурантам меры пресечения и проводится работа с целью привлечения к уголовной ответственности участников группы, которые действуют за рубежом.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 149 Уголовного кодекса Украины (торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно человека), которая предусматривает наказание лишением свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества или без таковой.