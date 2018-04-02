В Украине начался весенний призыв в армию (видео)

В указе определены на 2018 год такие сроки проведения очередных призывов граждан Украины на срочную военную службу: апрель – май и октябрь - ноябрь.

В Украине сегодня, 2 апреля, начался призыв на срочную военную службу.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил начальник Управления коммуникаций и прессы Министерства обороны Украины Алексей Чернобай.

«Сегодня (2 апреля) начинается призыв на срочную военную службу, который продлится до 31 мая», - сказал он.

По словам Чернобая, в апреле-мае призыву на срочную военную службу подлежат более 15 тысяч граждан Украины в возрасте от 20 до 27 лет.

В частности, в ВСУ будут направлены 8 тыс. 990 человек, в Госслужбу транспорта - 1 тыс., в Нацгвардию - 4 тыс., в Госпогранслужбу - 1 тыс. 200 человек.

Всего, по его словам, объем расходов необходимых для проведения призыва составляет 61,6 млн грн.

Как сообщал УНИАН, 15 февраля президент Украины Петр Порошенко подписал указ об увольнении в запас военнослужащих срочной службы, сроках проведения очередных призывов и очередных призывах граждан Украины на срочную военную службу в 2018 году.

В указе определены на 2018 год такие сроки проведения очередных призывов граждан Украины на срочную военную службу: апрель - май и октябрь - ноябрь.

Кабинет министров 21 марта утвердил численность граждан Украины, подлежащих призыву на срочную военную службу в апреле-мае, и объемы расходов для проведения весеннего призыва.

Ранее сообщалось, что во время осеннего призыва на срочную службу было зафиксировано около 70 процентов неявки призывников в военные комиссариаты.