В областную травматологию ежедневно поступают десятки раненых террористов – жители Донецка



Об этом корреспонденту УНИАН сообщили пациенты данной больницы – жители Донецка, которые являются очевидцами происходящего.

«Каждый день в травматологию поступают раненые боевики. Вчера вечером, например, к санпропускнику больницы подъехали три небольших открытых грузовика, в котором находились, как раненые, так и погибшие боевики, которые, возможно, скончались по дороге в больницу. Из одного грузовика вынесли 5 стонущих раненых с перебитыми ногами и двоих мертвых», - рассказали очевидцы.

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Также они сообщили, что в санпропускник раненых с пулевыми ранениями пропускают без очереди, в рентгенкабинет также раненые заходят без очереди.

«За те 15 минут, которые мы находились в рентгенкабинете, подошли 5 раненых боевиков», - говорят пациенты, жители Донецка.

Они отмечают, что каждый день можно наблюдать до 50-60 раненых боевиков, пациентов травматологии, которые гуляют вокруг больницы.