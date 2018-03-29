В Одессе поймали торговца оружием из зоны АТО: среди клиентов были представители криминалитета (фото)
В Одессе вчера задержан подозреваемый в сбыте оружия и боеприпасов, вывезенных из зоны проведения антитеррористической операции.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе управления СБУ в Одесской области, сотрудники спецслужбы блокировали в Одессе сбыт огнестрельного оружия и боеприпасов, которые поступали из района проведения АТО.
Правоохранители установили, что житель Одессы скупал оружие, которое незаконно вывезено из района АТО, занимался его реставрацией и переделывал травматическое и сигнальное оружие на боевое. Покупателей злоумышленник подыскивал в Интернете на тематических форумах. Среди заказчиков оружия были, в частности, представители криминальных кругов региона.
Читайте такжеВ Одесской области начали расследование нападения трех уличных собак на 6-летнюю девочку
«Оперативники спецслужбы задокументировали несколько фактов незаконной реализации оружия», - сообщили в пресс-службе.
Отмечается, что подозреваемый задержан 28 марта.
Во время обысков по месту его жительства и работы сотрудники СБ Украины изъяли семь пистолетов и револьверов, три гранаты Ф-1, тротиловую и дымовую шашки, семь взрыв-пакетов, сигнальную мину, семь единиц холодного оружия и около тысячи патронов различного калибра.
Решается вопрос об избрании меры пресечения задержанному. В рамках открытого уголовного производства по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.