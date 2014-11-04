Британские эксперты по здравоохранению раскритиковали доклад ВОЗ по электронным сигаретам

А значит, политики могут недооценить потенциальные выгоды для здоровья от перехода курильщиков с обычных на электронные сигареты – заявила группа британских экспертов по вопросам табачной зависимости – сообщает Reuters.

- Я была шокирована и удивлена, прочитав этот документ. На мой взгляд, представленные данные по электронным сигаретам были неточными – заявила на брифинге исследователь Национального центра по изучению зависимостей при Королевском колледже Лондона Энн МакНилл.

Как сообщает Reuters, потребление электронных сигарет, которые используют картриджи на батарейках для производства содержащих никотин паров, резко увеличилось в последние два года, однако идет жесткая дискуссия об их потенциальных рисках и преимуществах.

Поскольку это новое явление, не хватает долгосрочных научных наблюдений об их безопасности – пишет Reuters. Некоторые эксперты опасаются, что электронные сигареты могут привести к никотиновой зависимости и стать этапом на пути к курению табака. Другие же говорят об огромном потенциале электронных сигарет, которые могут помочь миллионам курильщиков во всем мире бросить смертоносную привычку, передает РБК-Украина.

Опубликованный в прошлом месяце отчет ВОЗ призвал к жесткому регулированию электронных сигарет, а также к запрету на их использование в помещениях, рекламу и продажу несовершеннолетним.

- Хотя электронные сигареты являются относительно новыми и, конечно, еще нет всех ответов на вопросы касательно их долгосрочного воздействия на здоровье, все же ясно, что они намного безопаснее, чем обычные сигареты, которые убивают более 6 млн. человек в год – заявила Энн МакНилл.

Ее коллега, сотрудник подразделения по исследованию табачной зависимости при Лондонском университете Королевы Марии Питер Хаек считает, что важно оценивать электронные сигареты в сравнении с известным вредом от табачных сигарет.

- Сейчас существуют два конкурирующих за привычки курильщиков продукта. Первый из них – обычные сигареты – опасен для курильщиков и некурящих и привлекает новых клиентов из числа некурящих подростков, которые его пробуют. Второй - электронные сигареты – на порядок безопаснее, не представляет опасности для некурящих и крайне редко приводит к регулярному использованию некурящими детьми, которые его пробуют. – заявил ПитерХаек.

- Использование электронных сигарет может спасти миллионы жизней в этом столетии и наиболее повлиять на общественное здоровье во всей истории употребления табака, - заявил консультант в области общественного здравоохранения и табачной зависимости во Франции и преподаватель Ноттингемского университета в Великобритании Жак ле Уэзек.

МакНил и ее соавторы, чей критический отзыв был опубликован в журнале Addiction, сосредоточились на нескольких ключевых утверждениях в заказанном ВОЗ исследовании, которые, по их словам, вводят в заблуждение:

- Исследование подразумевает, что использование электронных сигарет в юности является серьезной проблемой и может действовать в качестве шлюза для последующего курения табака, когда на самом деле постоянное их использование некурящими случается чрезвычайно редко, а уровень курения молодежи снижается.

- В исследовании не учтен тот факт, что электронные сигареты не только менее вредны, чем обычные, но и что концентрация в них токсинов лишь малая часть того, что присутствует в сигаретном дыме.

- В исследовании сделан вывод, что некурящие могут вдыхать значительное количество токсинов из дыма, тогда как их концентрация слишком мала, чтобы представлять существенный риск для здоровья.

- Исследование создает впечатление, будто бы данные свидетельствуют о том, что электронные сигареты усложняют отказ от курения, тогда как в реальности все наоборот, считают эксперты.

Они также критикуют отчеты ВОЗ за «использование алармистской риторики для описания результатов и выдают мнения за факты».