Золушки 21 века: журналисты узнали, как найти мужа-бизнесмена с помощью сайтов знакомств (видео)
Все больше девушек активно разыскивают обеспеченного мужчину, который удовлетворит их финансовые аппетиты. Оказывается, найти спонсора с недавних пор - дело нескольких кликов на особых сайтах. И это - настоящий бизнес.
Как он устроен, кто кому платит, и сколько получают интернет-свахи узнавали журналисты программы "Гроши".
Это может происходить рядом с вами, в кафе или ресторане. Молодая, даже юная девушка, и солидный мужчина. Вы стали свидетелями первой встречи будущих любовников. Как они нашли друг друга и где здесь любовь.
На подобных сайтах зарегистрироваться очень просто и это не занимает много времени.
Журналисты подготовили подставного "папика" и отправили его на свидание.
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Об условиях "специфической сотрудничества" долго договариваться не пришлось: девушку вполне удовлетворила предложенная заранее сумма в 3 тысячи долларов. Встречаться согласна в любой день с 2 до 4 дня, пока дома спит ее ребенок.
Сайты-сводники сейчас стали очень выгодным бизнесом: они предлагают целый спектр услуг после регистрации, зарабатывая при этом от 200 долларов на каждой счастливой паре.
Не проблема сейчас и самому найти богатого спонсора без всяких посредников.
Журналистка после регистрации на сайте получила за несколько дней массу предложений и уже на следующий день отправилась на свидание.
Долго договариваться тоже не пришлось. Обсудив все детали, сошлись на 300 долларах за встречу, но при условии предоставления медицинской справки о здоровье.
Наиболее успешные содержанки говорят, что таким образом можно зарабатывать по 5-10 тысяч долларов в месяц.