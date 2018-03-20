Золушки 21 века: журналисты узнали, как найти мужа-бизнесмена с помощью сайтов знакомств (видео)

С недавних пор особые сайты, на которых девушка может найти себе "спонсора", стали настоящим бизнесом.

Все больше девушек активно разыскивают обеспеченного мужчину, который удовлетворит их финансовые аппетиты. Оказывается, найти спонсора с недавних пор - дело нескольких кликов на особых сайтах. И это - настоящий бизнес.

Как он устроен, кто кому платит, и сколько получают интернет-свахи узнавали журналисты программы "Гроши".

Это может происходить рядом с вами, в кафе или ресторане. Молодая, даже юная девушка, и солидный мужчина. Вы стали свидетелями первой встречи будущих любовников. Как они нашли друг друга и где здесь любовь.

На подобных сайтах зарегистрироваться очень просто и это не занимает много времени.

Журналисты подготовили подставного "папика" и отправили его на свидание.

Читайте такжеСекс-разоблачения: чем живут и чего хотят охотницы за богатыми «папиками» (видео)

Об условиях "специфической сотрудничества" долго договариваться не пришлось: девушку вполне удовлетворила предложенная заранее сумма в 3 тысячи долларов. Встречаться согласна в любой день с 2 до 4 дня, пока дома спит ее ребенок.

Сайты-сводники сейчас стали очень выгодным бизнесом: они предлагают целый спектр услуг после регистрации, зарабатывая при этом от 200 долларов на каждой счастливой паре.

Не проблема сейчас и самому найти богатого спонсора без всяких посредников.

Журналистка после регистрации на сайте получила за несколько дней массу предложений и уже на следующий день отправилась на свидание.

Долго договариваться тоже не пришлось. Обсудив все детали, сошлись на 300 долларах за встречу, но при условии предоставления медицинской справки о здоровье.

Наиболее успешные содержанки говорят, что таким образом можно зарабатывать по 5-10 тысяч долларов в месяц.