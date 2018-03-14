В Кривом Роге из-за порыва трубы без газоснабжения остались 90 многоэтажек

13:45, 14 марта 2018
Общество
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фото УНИАН

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Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

«Без газоснабжения осталось 90 многоэтажных жилых домов (около 14 тысяч абонентов). В 23 ч. 20 мин. порыв трубы ликвидирован», - говорится в сообщении.

Отмечается, что восстановление газоснабжения абонентам запланировано на 14 марта.

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Теги: #газ#прорыв#Кривой Рог