В Кривом Роге из-за порыва трубы без газоснабжения остались 90 многоэтажек

Восстановление газоснабжения абонентам запланировано на 14 марта.

В Покровском микрорайоне города Кривой Рог Днепропетровской области вечером 13 марта во время проведения сварочных работ газовой трубы произошла утечка и возгорание природного газа, в результате чего 90 многоэтажных жилых домов остались без газоснабжения.

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Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

«Без газоснабжения осталось 90 многоэтажных жилых домов (около 14 тысяч абонентов). В 23 ч. 20 мин. порыв трубы ликвидирован», - говорится в сообщении.

Отмечается, что восстановление газоснабжения абонентам запланировано на 14 марта.