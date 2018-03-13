На Кировоградщине должники выплатили почти три миллиона гривень алиментов (видео)

21:42, 13 марта 2018
Общество
94 0
Украинцы, которые задолжали собственным детям, теперь боятся санкций / Фото УНИАН

В исполнительной службе говорят, теперь все чаще не они разыскивают неплательщиков алиментов, а наоборот - те штурмуют отделы службы, чтобы погасить долг.

Читайте такжеБолее 7 тысяч неплательщиков алиментов объявлены в розыск - Петренко«Вот 35 тысяч гривень уплата, 25 тысяч гривень... Приходят, платят, потому что для кого-то охота важна, кто-то без водительского удостоверения никуда», - говорят в исполнительной службе.

Подавляющее большинство должников - это мужчины. Однако рекордсменкой по уплате долга по алиментам на Кировоградщине этого месяца стала женщина: чтобы выехать на отдых за границу, она вынуждена была вернуть собственным детям 65 тысяч гривень.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #закон об алиментах