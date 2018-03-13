На Кировоградщине должники выплатили почти три миллиона гривень алиментов (видео)

Подавляющее большинство должников - это мужчины. Однако рекордсменкой по уплате долга по алиментам на Кировоградщине в этои месяце стала женщина, которая вернула детям 65 тысяч гривень.

На Кировоградщине массово бросились гасить задолженность перед детьми. Злостных неплательщиков, которые не испугались уголовной ответственности, к банкам повела угроза лишиться водительского удостоверения или отмены заветной отпуска за границей. За последние недели должники вернули почти три миллиона гривень. Сегодня государственные исполнители взялись за имущество недобросовестных папаш, сообщает ТСН.

В исполнительной службе говорят, теперь все чаще не они разыскивают неплательщиков алиментов, а наоборот - те штурмуют отделы службы, чтобы погасить долг.

Читайте такжеБолее 7 тысяч неплательщиков алиментов объявлены в розыск - Петренко«Вот 35 тысяч гривень уплата, 25 тысяч гривень... Приходят, платят, потому что для кого-то охота важна, кто-то без водительского удостоверения никуда», - говорят в исполнительной службе.

Подавляющее большинство должников - это мужчины. Однако рекордсменкой по уплате долга по алиментам на Кировоградщине этого месяца стала женщина: чтобы выехать на отдых за границу, она вынуждена была вернуть собственным детям 65 тысяч гривень.