Львовский АТОшник нашел девочку, письмо от которой в 2014 году стало для него оберегом (видео)

Девочка рассказала, что неоднократно писала письма на фронт, но очень часто до адресатов они не доходили.

Львовский десантник Владимир Бруньковский с помощью журналистов разыскал девочку Веронику, чтобы поблагодарить ее за письмо, которое стало для него оберегом.

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Как говорится в сюжете ТСН, Вероника нашлась в городке Надворная и была приятно удивлена, что военный ее разыскал. Боец АТО получил письмо в 2014 году. Тогда девочке было 10 лет.

Вероника рассказала, что неоднократно писала письма на фронт, но очень часто до адресатов они не доходили. В телефонном разговоре Владимир пообещал, что через некоторое время обязательно приедет к Веронике, чтобы поблагодарить лично.