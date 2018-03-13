Львовский АТОшник нашел девочку, письмо от которой в 2014 году стало для него оберегом (видео)

12:29, 13 марта 2018
Общество
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Боец пообещал приехать к Вероники / Скриншот видео ТСН

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Как говорится в сюжете ТСН, Вероника нашлась в городке Надворная и была приятно удивлена, что военный ее разыскал. Боец АТО получил письмо в 2014 году. Тогда девочке было 10 лет.

Вероника рассказала, что неоднократно писала письма на фронт, но очень часто до адресатов они не доходили. В телефонном разговоре Владимир пообещал, что через некоторое время обязательно приедет к Веронике, чтобы поблагодарить лично.

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Теги: #АТО#новости Львова