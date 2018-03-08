Более 7 тысяч неплательщиков алиментов объявлены в розыск - Петренко

Исполнители начинают использовать новое средство воздействия на должников – общественно полезные работы.

За месяц с начала действия закона об усилении ответственности за неуплату алиментов более 7 тысяч должников объявлены в розыск.

Об этом в интервью «Сегодня» сообщил Министр Юстиции Украины Павел Петренко.

По его словам, за месяц работники исполнительной службы Минюста вынесли почти 75 тысяч постановлений об ограничении должника в праве выезда за пределы Украины, 72 тысячи постановлений о запрете управлять автомобилем, более 70 тысяч запретов пользоваться оружием и охотиться.

Кроме того, исполнители, по словам, Петренко, начинают использовать новое средство воздействия на должников – общественно полезные работы. На сегодня составлено почти 4,5 тысячи соответствующих протоколов.

«Однако не эта статистика является нашей целью. Главная задача – обеспечить уплату алиментов. С начала действия закона должниками уплачено более 225 миллионов гривен алиментов», - заключил Петренко.

Читайте такжеНа Житомирщине мужчина погасил многолетний долг по алиментам после ареста автомобиляКак известно, 6 февраля вступил в силу закон об усилении ответственности за неуплату алиментов. Закон предусматривает временное ограничение в праве выезда за пределы Украины должника, который не платит алименты.

Также предлагается новый вид административного взыскания в виде социальных работ, которые заключаются в выполнении лицом, совершившим административное правонарушение, в свободное от работы или учебы время платных общественно полезных работ, вид которых определяют органы местного самоуправления.