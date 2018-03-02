Один из главарей "ЛНР" объявлен в розыск

Ему инкриминируют «участие в деятельности террористической организации».

Украинские правоохранительные органы объявили в розыск так называемого «председателя Совета министров» поддерживаемой Россией группировки «ЛНР» Сергея Козлова.

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Как сообщила прокуратура Луганской области, ему инкриминируют «участие в деятельности террористической организации».

По данным следствия, Козлов занимает свою «должность» с 2015 года.

«Так называемый «глава Совета министров» издает приказы, распоряжения, обязательные для исполнения подчиненными псевдоминистрами террористической организации «ЛНР» на временно неподконтрольной украинской власти территории Луганской области», – заявили в прокуратуре.

С 2014 года на части Донецкой и Луганской областей продолжается вооруженный конфликт. Украина и Запад обвиняют Россию в вооруженной поддержке боевиков. Кремль отвергает эти обвинения и заявляет, что на Донбассе могут находиться разве что российские «добровольцы».

За время конфликта украинские правоохранительные органы открыли ряд производств против главарей боевиков.