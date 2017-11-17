"Пока лохи сидят в "ЛНР": журналист рассказал о российском бизнесе Плотницкого-младшего

Сын главаря "ЛНР" Игоря Плотницкого Станислав еще несколько лет назад получил российский паспорт и переехал из Луганска в Воронеж, где открыл собственный бизнес. Об этом пишет журналист Денис Казанский.

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"Пока лохи в Луганске и Донецке четыре года надеются и ждут, когда же их возьмут в Россию, семья главаря "ЛНР" Игоря Плотницкого эту мечту уже осуществила. Сын Плотницкого - Станислав еще несколько лет назад спокойно получил российский паспорт и свалил из Луганска в Воронеж, где открыл собственный бизнес", - пишет он.

Бизнес Станислава Плотницкого зарегистрирован в РФ официально, поэтому информация о нем доступна в российском Едином реестре индивидуальных предпринимателей, поясняет журналист. Там же указано, что Станислав Игоревич Плотницкий является гражданином России.

Почему в России семья Плотницкого выбрала местом проживания Воронеж - не понятно. Но о том, что Плотницкие перебрались именно туда, было известно и раньше, пишет Казанский. Год назад в Воронеже погибли родители Плотницкого.

Как сообщал УНИАН, главарь боевиков "ЛНР" Игорь Плотницкий заявил, что в следующем году намерен открыть "золотую шахту".