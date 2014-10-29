Власти Германии смягчили ограничения для беженцев

Согласно попракам, ограничения, касающиеся места жительства иностранцев на территории Германии, будут действовать лишь на протяжении первых трех месяцев, сообщает Deutsche Welle. Однако для ходатайствующих об убежище сохранят силу определенные правила, призванные избежать ситуации, при которой в отдельных регионах Германии окажется непропорционально много беженцев, отметил министр внутренних дел Германии Томас де Мезьер.

Читайте такжеБольше всего видов на жительство в прошлом году ЕС выдал украинцам

Беженцы, которые больше не живут в специальных общежитиях, получат право на первоочередное получение денежных пособий, а не социальных услуг. Кроме того, кандидатам на статус беженца станет проще устроиться на работу. Требование, согласно которому приоритетное право на получение вакантного места имеют граждане Германии и других стран ЕС, отменяется после 15-месячного пребывания беженца на территории Германии.