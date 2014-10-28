Испания ужесточает борьбу с нелегальными иммигрантами

В парламенте Испании рассматриваются поправки к закону об иностранцах. Они должны вступить в силу в ноябре и позволят силовым структурам выдворять за пределы городов-анклавов - Сеуты и Мелильи, нелегалов в административном порядке, без принятой в ЕС юридической процедуры. Причина, побудившая Испанию действовать вопреки положениям общеевропейского законодательства- критическая ситуация вокруг анклавов, передает DW.

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В испанских анклавах в Марокко скопились десятки тысяч выходцев из Нигера, Сенегала, Камеруна, Мали, которые хотят попасть в западную Европу, рассказал представитель МВД Испании Антонио Лопес Фрайле. По его словам, африканцы, действуя группами в несколько сот человек, штурмуют по ночам 2 ряда шестиметровых пограничных заграждений, рассчитывая, что кому-то из них удастся обмануть бдительность немногочисленных пограничников, проникнуть на испанскую территорию и сдаться властям. И это им часто удается, как и обойти действующее испанское законодательство, констатировал Антонио Лопес Фрайле.

Он пояснил, что закон предписывает содержать задержанных на испанской территории нелегалов под надзором полиции, обеспечивать их питанием, жильем и одеждой, предоставлять услуги адвокатов и переводчиков. Также надлежит досконально выяснить, не имеются ли у прибывших веские причины для получения политического убежища. И лишь после этого можно решать вопрос об их высылке, но только в судебном порядке и только на родину. Однако, признает представитель МВД, "применять в анклавах этот закон сейчас невозможно - у Испании нет средств, чтобы подвергнуть подобной процедуре тысячи африканцев". Их переправляют на Иберийский полуостров и отпускают на свободу.

Впрочем, утверждает Антонио Лопес Фрайле, большинство из задержанных выслать по действующему закону в принципе невозможно: они отказываются назвать страну, где родились. Кроме того, в попытках прорваться через заграждения, африканцы ведут себя крайне агрессивно. Они забрасывают испанских пограничников камнями, бьют палками, а в последние недели еще и грозят заразить вирусом Эбола. И хотя эта последняя уловка, по словам Антонио Лопеса Фрайле, пока никем не воспринимается в серьез, "угроза возникновения эпидемий в анклавах существует постоянно", учитывая, что пункты размещения нелегалов переполнены и в них невозможно поддерживать должный уровень санитарии.