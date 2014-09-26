ООН зафиксировала резкий рост количества заявлений о предоставлении убежища от украинцев

Об этом говорится в новом отчете Агентства ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), опубликованном сегодня, передает Deutsche Welle.

В отчете сообщается, что в первом полугодии, украинцы подали 4097 соответствующих заявлений. В первом полугодии 2013 года таких заявлений было 694.

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В частности, в первом полугодии граждане Украины подали 3302 заявления с просьбой о предоставлении убежища в странах Евросоюза, тогда как за аналогичный период 2013 года их было всего 403. По подсчетам УВКБ ООН, рост составляет 719%. В Канаду и США в первом полугодии поступили 653 заявления от украинцев, по сравнению с 257 заявлениями за первое полугодие 2013 года.

Как отмечается в отчете, больше всего заявлений об убежище подано в Польше. Во II квартале этого года больше всего заявлений о предоставлении убежища от граждан Украины поступило в соответствующие структуры Польши (636 заявлений), США (359 заявлений), Италии (297), Германии (255), Швеции (235), Франции (205) и Бельгии (201). При этом во II квартале украинцы по количеству поданных заявлений возглавили списки заявителей в Чехии (106 заявлений), Литве (19 заявлений) и Португалии (16 заявлений).

Кроме этого, больше всего заявлений в 44 развитых страны поступило от граждан Сирии - в первом полугодии зарегистрировано 48400 представлений. За сирийцами следуют граждане Ирака, Афганистана, Эритреи, Сербии и Косово.

Самыми популярными по количеству заявлений о предоставлении убежища являются такие страны как Германия, США, Франция, Швеция и Турция. В частности, в первом полугодии в Германии зарегистрировано 65700 заявлений от соискателей убежища. В целом в январе-июне в 44 развитых странах мира зарегистрировано более 330 тыс. заявлений о предоставлении убежища, что на 24% больше, чем за аналогичный период 2013 года.