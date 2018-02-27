Сожалеть и извиняться: журналисты в суде увидели "шпаргалку" фигуранта жуткого ДТП в Харькове Дронова (фото)

Адвокат обвиняемого уверяет, что это его личные записи, а не продуманный заранее сценарий.

Участник жуткой аварии в центре Харькова Геннадий Дронов во время судебного заседания пользуется "шпаргалкой", в которой записано, что ему нужно говорить.

Записи водителя Volkswagen Touareg заметили журналисты NewsRoom.

"В первом пункте указано "Сожаление о случившемся", во втором - "Извинение перед погибшими", всего в списке более десяти пунктов, полностью исписанный лист A4. Обвиняемый, после того, как заметил интерес представителей СМИ, спрятал свои записи", - сообщает журналист.

Читайте такжеПотеряла в жуткой аварии двух близких людей: девушка рассказала, что помнит о ДТП в Харькове (видео)По словам адвоката обвиняемого, список является личными пометками Геннадия Дронова, а не заранее подготовленным сценарием выступления.

Напомним, сегодня в Киевском районном суде Харькова проходит заседание, во время которого рассматривается по сути дело о ДТП с шестью погибшими на Сумской. Во время разбирательства адвокат водителя Volkswagen Touareg заявил ходатайство с просьбой выпустить его подзащитного из клетки, а когда судья отказал ему в этом - потребовал заменить представителя Фемиды. Защита находившейся за рулем Lexus Елены Зайцевой от аналогичного ходатайства отказалась.

"Судья не может обосновать, почему нельзя [выпустить Дронова из клетки]. Поэтому я считаю, что сейчас происходит пренебрежение нормами законами. Я вижу неэффективность суда", - сказал адвокат Перепелица.