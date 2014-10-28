К отоплению подключено 98% всех жилых домов

Как сообщает пресс-служба Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства (Минрегион) со ссылкой на данные оперативно-диспетчерской службы ведомства, все жилые дома подключены к теплоснабжению в 9 областях страны.

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Согласно сообщению, 100-процентный показатель подключения к теплу жилого фонда зафиксирован в Винницкой, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Николаевской, Ривненской, Хмельницкой, Черкасской и Черниговской областях.

Вместе с тем, по данным Минрегиона, к системе централизованного отопления в Украине уже подключены 16,4 тыс. учебных заведений (93,7% от общего количества), 12,5 тыс. детсадов (99,2%) и 6,3 тыс. больниц (99,4%).

Как сообщал УНИАН, в текущем году правительство поставило задачу всем областям Украины сократить потребление газа на 30% в связи с дефицитом топлива, возникшим вследствие прекращения поставок газа из РФ. При этом сообщалось, что если в Украине будет наблюдаться теплая погода, то отопительный сезон может начаться позже обычного и раньше закончится в целях экономии газа. Также правительство обязало все города Украины в текущем году согласовывать с Кабмином дату начала отопительного сезона. По данным Минрегиона, отопительный сезон в Украине должен был начаться с 1 ноября.

21 октября президент Украины Петр Порошенко на встрече с вице-премьер-министром – министром регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимиром Гройсманом дал поручение до конца недели начать отопление всех без исключения домов в стране.