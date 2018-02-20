Рейс "Киев-Херсон" на полпути развернули в "Борисполь", пассажиры пожаловались на "теплый" прием в аэропорту

По словам пассажирки, "приземление было буквальным". На ее вопрос к стюардессе о причине такой посадки, бортпроводница ответила, что "по техническим причинам".

Рейс "Киев-Херсон" развернули на половине дистанции. Самолет совершил аварийную посадку в аэропорту "Борисполь". Об этом на своей странице в Facebook сообщила одна из пассажирок лайнера, замглавы Верховной Рады Оксана Сыроид.

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"Маленький "Ембрайер" чуть тянул до взлетной полосы. Между молитвами, под жалобный вой двигателя, думала о национальном авиаперевозчике. Думала о пилотах, об их ответственности и здоровье. О жизни, которую мы тщательно планируем, а она может оказаться вне наших планов", - отметила она.

По словам пассажирки, "приземление было буквальным". На ее вопрос к стюардессе о причине такой посадки, бортпроводница ответила, что "по техническим причинам".

После возвращения из кабины пилотов девушка добавила: "Неисправность системы кондиционирования".

Также Сыроид пожаловалась и на "теплый" прием в аэропорту. "В зале домашних рейсов было закрыто все, даже будка с водой. На просьбу открыть, прозвучал ответ в лучших традициях совка: "Вы еще не приземлились, а вам уже есть давай!" И людям стало даже как-то неловко за то что приземлились", - добавила она.