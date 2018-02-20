Секс-разоблачения: чем живут и чего хотят охотницы за богатыми «папиками» (видео)

Истории любовниц должностных лиц. Журналисты узнали, кто из политиков не понаслышке знаком с кастой красавиц на продажу.

После того, как миллиардер Олег Дерипаска отдохнул на своей яхте с вице-премьером и "охотницей на олигархов", а она рассказала об этом в книге, разразился скандал.

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Ей двадцать лет, она переехала из Беларуси в Москву и устроила секс-охоту на олигархов. В Украине искусству любви можно научиться. Стоимость курса 2 000 гривень.

Журналисты программы «Гроші» узнали, чем живут и чего хотят охотницы за богатыми «папиками». Кто из политиков не понаслышке знаком с кастой красавиц на продажу. И как элитные любовницы могут разоблачают коррупционеров лучше НАБУ.