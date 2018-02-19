В Москве и Петербурге прошла акция в поддержку крымских татар

Активисты объединились в бессрочную акцию под названием "Стратегия-18" в честь дня депортации крымских татар 18 мая 1944 года.

В Санкт-Петербурге и Москве состоялась серия одиночных пикетов, направленных на поддержку крымских татар. Организаторы заявили, что акция будет бессрочной.

"Каждый месяц мы напоминаем о преследованиях крымских татар. Форма - серия одиночных пикетов - не оригинальна, но тема, как и ранее, актуальна. И реакция на наши пикеты есть. Часто не такая, как хотелось бы", - сообщила активистка Евгения Литвинова, передает 112.ua.

В частности, информируется, что вчера, 18 февраля, активист Владимир Шипицин подвергся нападению - неизвестный смял его плакат и сломал флажок Украины. Шипицину удалось самому задержать обидчика, однако в полиции отказались составлять протокол по факту нападения.

Во время пикетов использовались плакаты, на которых активисты напоминали, что "Сталинская депортация крымских татар - преступление без срока давности", а саму депортацию определяли как геноцид. Также участники акции осудили признание Меджлиса преступной организацией и развернули напротив 78-го отделения полиции крымскотатарский флаг.

Вспомнили активисты и о Сулеймане Кадырове, которого судят за комментарий "Крым - это Украина, всегда была, есть и будет", и других осужденных крымских татар. Сам факт судебного преследования татар активисты назвали "произволом оккупационных властей".

К активистам из Петербурга присоединились и москвичи, которые вышли с плакатами "Похищение и пытки Рената Параламова - преступление РФ", "Вежливые воры, брысь с чужой земли", "Стреляя в Украину и Сирию, вы убиваете Россию", "Сенцов - Free" и другими, напоминающими о татарах и украинцах, оказавшихся жертвами преследований и репрессий.

Активисты объединились в бессрочную акцию под названием "Стратегия-18" в честь дня депортации крымских татар 18 мая 1944 года. Ежемесячно 18 числа активисты выходят на улицы и информируют россиян о нарушениях прав и свобод человека в Крыму.