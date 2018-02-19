В Харькове прошло заседание суда по кровавом ДТП с шестью жертвами (видео)

На заседании суда присутствуют оба фигуранта дела: Елена Зайцева и Геннадий Дронов.

В Харькове проходит первое судебное заседание по существу в деле о смертельном резонансном ДТП, произошедшем осенью прошлого года.

На скамье подсудимых - оба водителя, подозреваемые в трагедии: Елена Зайцева и Геннадий Дронов.

Как сообщал УНИАН, 18 октября 2017 года в Харькове на пересечении улицы Сумской и переулка Мечникова произошло столкновение «Лексуса» 20-летней Елены Зайцевой, который двигался на красный свет светофора, и автомобиля «Фольксваген Туарег», за рулем которого был 49-летний Геннадий Дронов. После столкновения «Лексус» вылетел на тротуар и сбил 11 пешеходов. На месте погибли пять человек, позже еще один человек скончался от травм в больнице.

Суд взял под стражу Зайцеву и Дронова на время проведения расследования по делу.

2 февраля 2018 года дело о ДТП с шестью погибшими на улице Сумской было передано в суд.