48 дней очищения: у православных христиан начался Великий пост 2018

Суть Великого поста – очищение души и тела через самоограничения, в том числе и в плане питания.

В понедельник 19 февраля у православных украинцев начинается Великий пост. Он будет продолжаться 48 дней и закончится только перед Пасхой. Пост продлится до 7 апреля.

У православных Великий пост длится 48 дней, состоит из Четыредесятницы – 40 дней в память о периоде, проведенном Христом в пустыне, а последняя неделя Великого поста называется Страстной Седьмицей и символизирует последние дни земной жизниХриста.

Так, в первую и последнюю неделю Великого поста налагаются особо строгие ограничения.

Первый день Великого поста называют "Чистый понедельник". Такое название этот день получил потому, что люди в понедельник после Масленицы "очищают дом и тело от духа Масленицы", чтобы встретить Великий пост.

Читайте такжеСретение Господне: история праздника

Великий пост - это самый длинный и самый строгий из четырех многодневных постов, установленных церковью. Суть Великого поста – очищение души и тела через самоограничения, в том числе и в плане питания.

Первая и седьмая седмицы Великого поста являются самыми строгими. Особенно это касается понедельников и пятниц. Тем, кто вступает в Великий пост, нужно в первый день вовсе воздержаться от пищи, пить лишь воду.

В этот период нельзя злоупотреблять пряностями, солью, сахаром и жареной пищей. Следует отдавать предпочтение блюдам, приготовленным на пару или гриле. Основой вашего рациона должны стать овощи, фрукты и каши на воде. Под запретом - мясо и мясопродукты, а также рыба, кроме нестрогих дней, яйца, молоко и молочные продукты, сладости, выпечка, фастфуд и алкоголь.

При этом меню на Великий пост может включать в себя черный хлеб, грибы, каши, овощи, фрукты и варенье, бобовые, сухофрукты, орехи, мед.