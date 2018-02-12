В Украине началась неделя Масленицы: история, даты, традиции

В 2018 году Масленица начинается 12 февраля и продлится до 18 февраля включительно.

Масленица – древний славянский праздник, символизирующий проводы зимы и ожидание весны. Гуляния народа продолжается неделю и заканчивается Прощеным воскресеньем.

Как пишет 24 канал, празднование Масленицы непосредственно привязано к Пасхе. Для этого нужно от даты Пасхи высчитать 48 дней – это Великий пост, а потом еще неделю – непосредственно Масленица.

В 2018 году Масленица начинается 12 февраля и продлится до 18 февраля включительно.

Каждый город Украины по-особому отмечает древний праздник. Работники культуры придумывают сценарий Масленицы, а местные повара устраивают ярмарку блинов. Считается, что так люди приветствуют приход весны.

Издавна праздник Масленицы отмечается массовыми народными гуляниями, песнями и тому подобное. Хозяйки соревнуются за самый вкусный рецепт блинов, а мужчины, по традиции, присматривают себе невесту, говорится на сайте 1+1.

Вся неделя делится на два периода: Узкая Масленица – понедельник, вторник и среда и Широкая Масленица – четверг, пятница, суббота и воскресенье. В первые три дня можно заниматься хозяйственными работами, а с четверга все работы прекращаются. При этом каждый день Масленицы имеет свое название и назначение. В древности придерживались всех традиций, но сегодня большинство из них уже забылись.

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Понедельник, 12 февраля – первый день Масленицы – "встреча". В этот день делают ледяные горки. В древности верили, что чем дальше катятся сани, и чем громче смех над ледяной горкой, тем лучше будет урожай.

Вторник, 13 февраля – "заигрыш". В этот день принято заводить веселые игры и угощать за организованные веселье блинами.

Среда, 14 февраля – "лакомка". Все хозяйки в этот день готовят различные вкусности в больших объемах и украшают ими богатый стол, но блины, конечно, остаются на первом месте.

Четверг, 15 февраля – "разгуляй". С этого дня Масленица разворачивается во всю ширь – гуляют с утра до вечера, водят хороводы, поют песни.

Пятница, 16 февраля – "тещины вечера". Огромное количество обычаев в этот день направлена на ускорение свадеб и содействию молодежи в нахождении себе подходящей пары. Зятья с вечера лично приглашают в гости своих тещ – угощают их блинами.

Суббота, 17 февраля – "золовкины посиделки". В этот день молодая невестка приглашает своих родных к себе.

Воскресенье, 18 февраля – "Прощеное воскресенье". В этот день принято просить прощения у всех близких, обиженных за причиненное зло, за какие-то свои проступки. Это очень светлый день перед началом Великого поста.

С 19 февраля гуляния прекращаются, поскольку в силу вступает Великий пост, который продлится до 8 апреля – Пасхи.