Во время акции "Смерть России" в Киеве националисты разгромили отделения российских банков (фоторепортаж)

Здание Россотрудничества участники забросали яйцами и камнями, разбили окна.

Во время акции "Смерть России" активисты националистических организаций забросали камнями несколько отделений российских банков и здание Россотрудничества.

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Как сообщает корреспондент УНИАН, участники шествия бросили несколько камней в окна отделения Альфа Банка на Крещатике, которое плотно охранялось правоохранителями. Позже они также забросали камнями еще одно отделение Альфа Банка, но металлопластиковые окна не побились.

Также активисты забросали камнями и разбили окна отделения Сбербанка по ул. Сагайдачного. Здание Россотрудничества, расположенное на ул. Борисоглебская, 2, участники забросали яйцами и камнями, разбили окна. Правоохранители никого не задержали и не совершали никаких действий к активистам, которые бросали камни.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Киеве прошла националистическая акция "Смерть России". Участники собрания численностью до 100 человек прошли центральными улицами города к представительству Россотрудничества.