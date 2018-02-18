Нацотбор на Евровидение-2018: как прошел второй полуфинал (фото, видео)

Во втором полуфинале национального отбора на Евровидение-2018 победили дуэт Kadnay, певица Tayanna и исполнитель Melovin.

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