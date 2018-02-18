Нацотбор на Евровидение-2018: как прошел второй полуфинал (фото, видео)
11:09, 18 февраля 2018Общество
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Во втором полуфинале национального отбора на Евровидение-2018 победили дуэт Kadnay, певица Tayanna и исполнитель Melovin.
В субботу, 17 февраля, завершилось голосование за участников второго полуфинала Национального отбора на Евровидение-2018.
Во втором полуфинале национального отбора на Евровидение-2018 победили дуэт Kadnay, певица Tayanna и исполнитель Melovin. Они показали максимальные суммарные результаты по итогам зрительского голосования и оценок жюри.
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Ingret, Julinoza, Yurcash, Mountain Breeze, Illaria, Dilemma не набрали достаточно голосов, чтобы продолжить борьбу.
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ВИДЕО: YouTube UA:Перший
Напомним, что финал Национального отбора на Евровидение-2018 состоится 24 февраля.
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