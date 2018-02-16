В Житомире презентуют установку о хронологических событиях Майдана

Презентацию проведут 19 февраля в 18.00 часов в помещении кинотеатра "Октябрь".

В Житомире презентуют установку "Хронологические события Майдана 2014. Взгляд настоящего".

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирского городского совета.

"Управление культуры городского совета совместно с учениками и преподавателями художественной школы и кинотеатром имени Франко впервые делают попытку по изготовлению установки", - сказано в сообщении.

Презентацию проведут 19 февраля в 18.00 часов в помещении кинотеатра "Октябрь".

«Трудно підбрати слова и описать словами, что это будет. Это надо увидеть собственными глазами и почувствовать сердцем. Не будет ведущего, не будет слов, только Ваш взгляд и ваши впечатления», - анонсируют установку ее авторы.

Как сообщал УНИАН, в Житомире 20 февраля День Героев Небесной Сотни проведут вече памяти. Также в городе с 15 по 28 февраля в специализированном детском кинотеатре им. Франко будут транслировать документальный фильм «Миф».