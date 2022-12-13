Звездопад Геминиды 2022 будет активен с 4 по 20 декабря.

Геминиды - это один из самых ярких и красивых звездопадов, который ежегодно проходит через атмосферу Земли в первую половину декабря. В 2022 году астрономическое явление пройдет с 4 по 20 декабря. В дни пика Геминиды сверкают даже ярче, чем знаменитый летний звездопад Персеиды.

Что такое звездопад Геминиды

Звездопад - условное название явления. На самом деле во время этого события звезды не падают, а метеориты сгорают в атмосфере. Ученые пока не обнаружили объект, с которым связаны эти метеориты, но предполагают, что это астероид с названием Фаэтон. Земля ежегодно проходит через этот метеорный поток в декабре.

Когда будет пик Геминид

Пик звездопада в 2022 году в Украине приходится на ночи с 13 по 15 декабря. В эти дни на небе можно будет наблюдать до 150 метеоров в час, что делает Геминиды одним из ярчайших звездопадов в году. После 15 декабря метеорный поток ещё можно будет увидеть до 20 числа, но его активность будет намного ниже. Обратите внимание, что в других странах пик активности может выпадать на другие числа.

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Как увидеть звездопад Геминиды в Украине

Звездопад Геминиды видно всем жителям Земли, в том числе и украинцам. Для наблюдения не нужны никакие приборы - метеорный поток видно невооруженным глазом. Однако явление можно наблюдать только в безоблачную ночь.

Звездопад лучше наблюдать в отдаленном от городов месте, где нет уличного освещения. В безоблачную ночь стоит выйти на улицу и подождать 15-20 минут, чтобы глаза привыкли к темноте. После этого можно наблюдать за падающими метеорами.

Если нет возможности наблюдать за звездопадом вживую или не подходит погода, то можно посмотреть онлайн-трансляцию с любой точки планеты.

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