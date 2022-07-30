Звездопад Персеиды - это очень яркий поток метеоров, который повторяется ежегодно в конце лета.

Ежегодно в конце лета жители северного полушария могут наблюдать удивительное космическое явление - Звездопад Персеиды. В этот период ночное небо пересекают сотни ярких метеоритов. Обычно Персеиды длятся примерно месяц, но удобнее всего наблюдать за ним невооруженным глазом в дни пика.

Ранее мы рассказывали, как загадать желание на Звездопад Персеиды.

Что такое звездопад Персеиды

"Звездопад" - условное название явления. На самом деле событие представляет собой поток сгорающих метеоритов. Ежегодно примерно в августе наша планета проходит созвездие Персея сквозь хвост кометы Свифта-Туттля. Обломки этой кометы сгорают в атмосфере, что выглядит как звездопад.

Когда ожидается пик звездопада

В 2022 году звездопад Персеиды продлится с 17 июля по 25 августа. В большую часть этих дней наблюдать явление можно лишь в телескоп. Невооруженным взглядом увидеть метеориты можно будет с 8 по 14 августа, а пик приходится на ночь с 12 на 13 августа. В эту ночь метеориты будет отчетливо видно.

Как наблюдать за звездопадом Персеиды и будет ли его видно в Украине

Звездопад Персеиды могут наблюдать жители всего северного полушария, в том числе и украинцы. Однако помешать наблюдению может неподходящая погода. В этом году событие будет плохо видно из-за того, что пик звездопада выпадает на полнолуние, и свет Луны помешает отчетливо рассмотреть звезды.

Звездопад Персеиды лучше наблюдать в месте подальше от больших городов, где мало искусственного освещения. Для наблюдения за метеорами выберите безоблачную ночь. Не забывайте, что на территории Украины действует комендантский час, поэтому полюбоваться явлением можно будет только из дома через окно.

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