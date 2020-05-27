В дневнике офицера СС нашли упоминание о спрятанных 28 тоннах золота Гитлера

Согласно дневнику, офицер Третьего Рейха спрятал 260 грузовиков с различными ценностями, что составляет 1,25 миллиарда фунтов, в замке Хохберга во Вроцлаве.

В дневнике офицера СС нашли данные о 28 тоннах золота нацистской Германии, которые якобы хранятся под средневековым польским замком.

Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на исследователей польско-немецкого фонда «Силезский мост».

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Специалисты утверждают, что обнаружили данные о тайнике с драгоценностями в личном дневнике офицера СС Эгона Олленхауэра, которому было поручено спрятать нацистские сокровища по приказу Гитлера.

Считается, что офицер Третьего Рейха спрятал 260 грузовиков с различными ценностями, что составляет 1,25 миллиарда фунтов, в замке Хохберга во Вроцлаве. В его дневнике отмечены 11 мест с предполагаемыми тайниками. Также там упоминаются ценности богатых поляков, которые передавали имущество в СС.

Представители фонда завили, что уже получили предварительное согласие на проведение работ от владельцев замка.

Как сообщал УНИАН, рабочие в польском городе Краков проводили реновацию здания, которое 200 лет назад принадлежало монашескому ордену, и нашли древние сокровища.

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