По словам ученых, "рост" кальмара достигает 2,5 метров.

У западного побережья Японии удалось заснять гигантского кальмара. Кадры с этими морскими существами большая редкость, сообщает FoxNews.

Пара, занимающаяся дайвингом в городе Тойоока, узнала о кальмаре от продавца рыболовного снаряжения. Супруги взяли лодку и отправились на поиски существа, прочесывая залив. Спустя некоторое время они обнаружили гигантского кальмара размером около 2,5 метров.

"Я видел, как двигаются его щупальца. Я подумал, что было бы опасно, если бы они схватили меня и унесли куда-то. Его щупальца и плавники двигались очень медленно", - рассказал Йосуке Танака.

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На кадрах видно, как гигантский кальмар плавает у поверхности, его щупальца дрейфуют позади него, а пара плавает поблизости. Кальмар либо не подозревает, либо не обеспокоен присутствием людей.

Ученые говорят, что кальмару, судя по его размеру, 1 или 2 года. Гигантский кальмар может вырасти до 11-12 метров.

Как сообщал УНИАН ранее, в глубинах Тихого океана ученым впервые удалось снять редкого прозрачного осьминога.

Об этих удивительных существах мало что известно, кроме того, что они живут на глубине 200-1000 метров, но могут заплывать на глубину до 3000 метров.

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