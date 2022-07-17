Мультипредметный тест начнут сдавать уже завтра, 18 июля.

Основная сессия проведения ВНО в Украине начнется уже завтра, 18 июля. В этом году из-за войны его проведут в формате мультипредметного теста. В случае объявления воздушной тревоги тестирование будет прерываться.

Об этом сообщил заместитель министра образования Андрей Витренко в эфире телемарафона.

"Национальный мультипредметный тест будет проходить в онлайн формате. То есть, если раньше абитуриенты отвечали в тетрадях, которые отдавали на проверку, то сейчас все будет происходить онлайн", - объясняет Витренко.

По его словам, на прохождения тестирования зарегистрировались уже 206 000 абитуриентов.

"Он будет проходить только в защищенных помещениях, в которых в случае воздушной тревоги будет возможность прервать тестирование, чтобы абитуриенты перешли в укрытие, а потом после окончания воздушной тревоги возобновить сдачу теста", - добавил Витренко.

Отмечается, что Минобразования проведет несколько сессий.

Как сдать тест за рубежом

По последним данным, уже более 23 стран Европы проявили инициативу по проведению у них национального мультипредметного тестирования. Первую сессию проведут 26 городов.

"На дополнительную сессию будут добавлены еще страны и города, в частности, Турция и Швейцария", - рассказал заместитель министра образования.

Для участия в тесте за рубежом уже зарегистрировались 24 997 украинских абитуриентов.

Витренко подчеркнул, что списать или передать вопросы абитуриенты во время сдачи мультипредметного теста не смогут, поскольку вопросы между собой будут уникальными.

"Скорее всего, для абитуриента это будет одна, скажем так, специфическая попытка", - добавил он.

Как ранее сообщал УНИАН, абитуриентам вручили секретные приглашения на тестирование.

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