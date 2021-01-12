В компании утверждают, что обмен сведениями поможет улучшить сервисы по подбору персональной рекламы.

Переписки пользователей WhatsApp защищены, и ни сам мессенджер, ни его владелец — Facebook — не могут их видеть, заявили в компании.

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Ранее разработчики обновили пользовательское соглашение. В нем появился пункт о передаче личных данных Facebook.

В компании утверждают, что обмен сведениями поможет улучшить сервисы по подбору персональной рекламы, контента и персональных услуг с учетом запросов пользователя. На конфиденциальность переписок обновление правил не повлияет, уверяют в WhatsApp.

«Мы хотим развеять некоторые слухи — будьте на 100% уверены, что мы продолжаем защищать ваши личные сообщения с помощью сквозного шифрования»,— говорится на странице WhatsApp в Twitter, передает kommersant.

«Обновление нашей политики не влияет на конфиденциальность ваших сообщений друзьям или семье»,— заявили в компании.

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Автор: УНИАН