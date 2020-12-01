1 декабря компания Volia стала ассоциированным членом антипиратской Инициативы «Чистое небо». Volia является ведущим общенациональным украинским провайдером, который предоставляет современные телекоммуникационные услуги: OTT, аналоговое, цифровое, HD- и интерактивное телевидение, высокоскоростной доступ к Интернету, а также услуги одного из крупнейших в Украине дата-центров. Компания предлагает до 200 телеканалов от украинских и лучших международных телекомпаний, онлайн-кинотеатры и библиотеки контента от лучших мировых студий, соблюдая все международные нормы в области авторских и смежных прав.

Сандра Крауиня, директор по маркетингу компании Volia, прокомментировала это событие: «На протяжении многих лет наша компания ведет систематическую работу по продвижению легального контента в Украине. У нас есть долгосрочный контракт с ведущими студиями, такими как Disney, Fox, Universal, Paramount. Мы — официальный информационный партнер УЕФА по футбольным матчам Лиги чемпионов и Лиги Европы. Мы вложили огромные средства в создание киноканалов «Воля Cine+» и футбольных каналов «Воля Футбол+», предлагающих лучшие развлечения для украинцев. Мы знаем цену пиратству. Наша цель это произвести изменения в сознании украинцев, чтобы отказ от пиратского контента стал для них привычкой, как, например, сортировка мусора».

Также Сандра добавила, что потребление легального контента – это честное отношение к тем, кто его производит, вкладывая в него свои силы и время. Такой подход позволит контент-мейкерам реализовывать новые идеи, а также улучшать качество конечного продукта. «Объединение усилий всех участников рынка в рамках Инициативы «Чистое небо» позволит нам эффективно продвигать идеи «антипиратства» и легального контента в Украине», — подытожила директор по маркетингу компании Volia.

Инициатива «Чистое небо» считает, что борьба с пиратством может быть эффективной только при комплексном подходе. Для этого необходимо объединение всех участников креативной индустрии: правообладателей, рекламодателей, провайдеров и других контент-провайдеров. Члены Инициативы объединяются как единомышленники, разделяя общие принципы общественного союза, такие как приверженность праву интеллектуальной собственности, готовность решительно бороться за свой продукт, прекращать сотрудничество с теми, кто нарушает права правообладателей.

Вячеслав Миенко, руководитель Инициативы «Чистое небо», комментирует присоединение Volia: «Ассоциированное членство в «Чистом небе» такой компании как Volia придаст Инициативе еще больше результативности в борьбе с пиратством в Украине. Провайдер Volia занимает сильную позицию на рынке телекоммуникаций и, уверен, примеру компании последуют и другие игроки телеком-рынка. Мы рады совместно и усиленно продолжать борьбу с пиратством и развивать рынок легального контента».

Николай Фаенгольд, заместитель руководителя Инициативы «Чистое небо», приветствует нового участника союза и отмечает: «Мы всегда делали акцент на необходимости присоединения к борьбе с пиратами как правообладателей, так и провайдеров. Компания Volia объединяет оба направления. Поскольку Volia самый крупный провайдер телевидения в Украине, мы ждём, что ее примеру последуют и другие поставщики услуг, а борьба станет максимально эффективной».

Члены «Чистого неба» имеют доступ к внесению ресурсов-правонарушителей на сервис blacklists.org.ua, на международную платформу Всемирной организации по защите интеллектуальной собственности WIPO ALERT Database (в ближайшее время), а также к другим сервисам. Членство в «Чистом небе» дает возможность блокировать финансовые потоки "пиратов" в банках и платежных системах (Visa / MasterCard), в том числе благодаря сотрудничеству с ассоциацией ЕМА. Участники Инициативы могут получить поддержку в сфере защиты интеллектуальной собственности, помощь во взаимодействии с государственными органами, информационную поддержку, а также обмен опытом с другими членами и партнерами Инициативы.

«Чистое небо» приглашает игроков медиарынка, которые стремятся предотвратить распространение нелегального контента и защитить авторское право в Украине, присоединиться к Инициативе. Подавать заявки о вступлении могут продакшн-компании, иностранные телеканалы и правообладатели, рекламные агентства, провайдеры программных услуг и все, кому не безразлична тема защиты прав интеллектуальной собственности, и кто поддерживает принципы Инициативы.