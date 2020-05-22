Кулеба на Совбезе ООН: Россия ответственна за ряд киберопераций в мире

Глава МИД Украины обратился к Совету Безопасности ООН с призывом привлечь к ответственности виновных в кибератаках в соответствии с международным правом и разработать "общие правила игры" в киберпространстве.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на Совете безопасности ООН призвал Россию прекратить кибератаки с целью дестабилизации других стран.

Как сообщила пресс-служба МИД, об этом он заявил сегодня во время онлайн-заседания Совбеза ООН по формуле Арриа «Киберстабильность, предотвращение конфликтов и укрепление возможностей».

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"Украина настаивает: тех, кто целенаправленно организует и воплощает кибератаки, необходимо привлекать к ответственности. Мы убеждены, что действующее международное право распространяется и на киберпространство. В нем также действует принцип ненападения одного государства на другое", - заявил Кулеба.

Он отметил, что с 2014 года кибератаки являются одним из измерений российской агрессии против Украины, и это заставило наше государство переосмыслить стратегию национальной безопасности. За это время Украина получила бесценные знания и опыт в противостоянии киберугрозам, которыми готова охотно делиться с партнерами.

Глава МИД сообщил, что в течение 2019 года в Украине было зафиксировано более 1500 киберинцидентов на объектах критической инфраструктуры. По словам министра, другие государства также страдают от такого враждебного поведения России и считают Кремль ответственным за кибератаки с использованием новейшего вредоносного программного обеспечения.

"Мы знаем, что Россия ответственна за ряд киберопераций, которые использовались как политический инструмент. Когда с помощью информационных и коммуникационных технологий проводились кампании по дезинформации, вмешательство в избирательный процесс, кибершпионаж, кибератаки на критическую инфраструктуру в ряде стран в Европе и вне ее", - заявил министр.

Кулеба убежден, что во времена коронавирусного кризиса киберугрозы становятся еще более актуальными. Поэтому кибербезопасность требует повышенного внимания.

Также министр обратил внимание участников заседания на попытки России выставить себя в ООН инициатором кампании по усилению международной информационной и кибербезопасности: «Будучи государством, которое доказанно обвиняется в совершении целенаправленных кибератак против объектов энергетической и другой критической инфраструктуры Украины, Россия должна немедленно прекратить использование современных компьютерных технологий с целью дестабилизации и создания кризисов".

В завершение Кулеба отметил, что государствам-членам ООН необходимо объединить усилия, чтобы выработать совместные "правила игры", которые помогут предотвратить любые попытки дискредитировать такое достижение человечества, как современные компьютерные технологии.

Как сообщал УНИАН, в СНБО после недавней утечки в Telegram пообещали усилить защиту данных украинцев.

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