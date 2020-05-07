Комитет Рады рекомендует и в дальнейшем блокировать российские соцсети

В апреле глава СБУ внес соответствующее предложение в СНБО о продлении запрета на российские соцсети на три года.

Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Верховной Рады рекомендовал принять постановление о продолжении блокировки российских социальных сетей Mail.ru, «ВКонтакте» и «Одноклассники».

Об этом сообщил народный депутат Роман Лозинский на своей странице в соцсети Facebook.

Читайте такжеКак в Европе борются с воровством контента: рассказываем об опыте шести стран

«Только что Комитет национальной безопасности поддержал наше постановление о дальнейшей блокировке российских соцсетей. И рекомендовал парламенту принять это постановление», - написал он.

Согласно объяснительной записке к постановлению, целью и задачами принятия постановления является обеспечение предпосылок для принятия решения Советом национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о продлении срока применения персональных специальных экономических и других санкций касательно российских веб-ресурсов.

Как сообщал УНИАН, 10 апреля глава Службы безопасности Украины Иван Баканов внес в СНБО предложение о продлении еще на три года запрета на пользование российскими соцсетями.

Весной 2017 года на то время президент Украины Петр Порошенко своим указом ввел в действие решение СНБО о блокировании в Украине доступа к российским социальным сетям «ВКонтакте», «Одноклассники», ресурсам Yandex, Mail.ru, а также о запрете использования бухгалтерского программного продукта «1С».

Позже соответствующие списки были расширены, а действие санкций продолжили.