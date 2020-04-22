МИД наполнит Википедию информацией об Украине и мире

Речь идет как об украиноязычном сегменте, так и о других языках.

Министерство иностранных дел Украины и ОО «Викимедиа Украина» планируют запустить совместные проекты, чтобы привлечь как можно больше людей к наполнению Википедии информацией об Украине.

Как сообщили в пресс-службе МИД, совместные инициативы будут направлены на противодействие дезинформации об Украине и распространение информации о стране на разных языках в Википедии.

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«Защита правды и противодействие дезинформации являются стратегическим приоритетом внешней политики Украины. Вместе с партнерами мы начинаем борьбу с дезинформацией в важном сегменте - крупнейшей в мире энциклопедии. Статьи из Википедии ежедневно становятся источником информации для миллионов людей по всему миру. Поэтому очень важно, чтобы информация об Украине в этой энциклопедии была максимально объективной и достоверной», - заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

В МИД пояснили, что первым этапом сотрудничества станет запуск онлайн-марафона «Месяц украинской дипломатии». В течение месяца авторы украиноязычной Википедии будут заполнять пробелы и исправлять неточности на темы российской агрессии, интеграции Украины в Евросоюз и НАТО, отношений с другими странами, деятельности в международных организациях, а также публичной дипломатии. Марафон начнется в мае.

Кроме того, как сообщается, дипломатические учреждения Украины за рубежом опубликуют на своих ресурсах справки и документы о дипломатических отношениях с конкретными странами, информацию о политиках и общественных деятелях, важных датах, событиях и локациях - их потом можно будет использовать в качестве источника для статей Википедии.

«Украинские дипломаты также присоединятся к организации наполнения Википедии на языках их стран пребывания, чтобы повысить узнаваемость нашего государства, его истории и современности среди мирового сообщества и наполнить статьи украинской тематики беспристрастными фактами. Это будет продолжением кампании МИД «CorrectUA». Ранее эта инициатива Министерства была посвящена корректировке написания украинских названий городов - KyivNotKiev, Odesa, Lviv т.д.», - пояснили в МИД.