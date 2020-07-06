В Японии анонсировали накопители на магнитных лентах емкостью в сотни терабайт

Магнитные ленты отличаются надежностью, дешевизной и высокой емкостью.

Японская компания Fujifilm анонсировала выпуск магнитных накопителей стандарта LTO-10 в 2022 году. Их емкость составит 48 терабайт, а в дальнейшем будут выпущены более емкие накопители с объемом памяти до 384 Тб.

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Как сообщает Naked Science, накопители на магнитных лентах давно вытеснены из массового оборота более компактными и удобными носителями. Тем не менее в области профессионального хранения, архивации и резервного копирования данных они играют ключевую роль, поскольку отличаются надежностью, дешевизной и высокой емкостью. Емкость современного картриджа с пленкой достигает 12 Тб.

Развитие накопителей на магнитных лентах в минувшие годы не стояло на месте. Накопители стандарта LTO-1 (Linear Tape-Open), использовавшиеся в 1990-х, могли сохранять до 100 Гб данных. У появившихся в 2012 году лент LTO-6, где для записи впервые были применены магнитные частицы феррита бария (BaFe), вместительность достигла 2,5 Тб.

Основой для LTO-10 станет феррит стронция (SrFe). Его частицы мельче, чем у BaFe, обеспечивая более плотную запись данных: теоретически она должна достичь 223 Гбит на квадратный дюйм. Fujifilm хочет выпустить на рынок накопители LTO-10 уже в 2022 году и развивать эту технологию. По планам компании, в 2025 году начнется выпуск моделей на 96 Тб, в 2027-м — на 192 Тб и, наконец, в 2030-м — на 384 Тб.

Ключевой конкурент Fujifilm - корпорация Sony, также намерена выпустить подобные накопители в ближайшие пять-шесть лет.

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