Новые правила станут важным шагом к использованию дронов в коммерческой доставке грузов.

В США небольшим беспилотным аппаратам позволят летать над людьми и в ночное время суток.

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Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на Федеральное управление гражданской авиации США (FAA). Разрешение станет важным шагом к использованию дронов в коммерческой доставке грузов.

По действующим на сегодня правилам дроны могут летать только над людьми, которые причастны к управлению аппаратами, либо над людьми в укрытии. Это сильно ограничивает коммерческое применение аппаратов.

Будут предусмотрены более сложные правила ночного применения дронов и условия применения более крупных аппаратов.

Отмечается, что в США компании соревнуются в создании флота беспилотников для быстрой доставки грузов. Уже сейчас там зарегистрировано 1,7 миллиона аппаратов и 203 тысячи сертифицированных FAA удаленных пилотов.

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Автор: УНИАН