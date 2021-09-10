В МИД ФРГ не исключают, что хакерские атаки могла инициировать российская ГРУ.

Генеральная прокуратура Германии начала расследование ряда недавних кибератак на немецких политиков, подозревая в причастности к ним представителей российской разведки.

Как сообщает DW, об этом сообщил в четверг, 9 сентября, агентству новостей dpa представитель ведомства.

Ранее на этой неделе министерство иностранных дел ФРГ заявило, что у правительства Германии есть "достоверная информация" о том, что данные действия могут быть приписаны субъектам в России, в частности, российской военной разведке ГРУ".

Российское правительство призвали немедленно прекратить незаконную деятельность, заявили в министерстве.

Читайте такжеМинюст США заявил о причастности россиян ко взлому электронных почт прокуроров в 2020-м

В этом году органы госбезопасности Германии как минимум трижды информировали бундестаг о кибератаках на немецких законодателей со стороны иностранных спецслужб.

Сообщается, что среди пострадавших в последнее время было несколько законодателей от партий правящей коалиции - консервативного блока ХДС/ХСС и СДПГ.

Есть опасения, что иностранные спецслужбы могут использовать кибератаки для публикации личной информации жертвы хакерской атаки или для производства фейковых новостей.

За некоторыми нападениями, которые были направлены на электронные почтовые ящики законодателей, стояла российская группа хакеров под названием Ghostwriter.

Выборы в Германии

Очередные выборы в бундестаг Германии пройдут в сентябре 2021 года, по результатам которых сформируют новое правительство ФРГ.

Действующая канцлер Ангела Меркель уже объявила, что не планирует после 2021 года претендовать на какую-либо политическую должность в стране.

Возможным преемником канцлер в августе назвала премьера Северного Рейна – Вестфалии, председателя Христианско-демократического союза Армина Лашета.

Автор: Екатерина Гирнык