В Австралии зафиксировали самую большую скорость интернета в истории

Исследователи считают, что их работа может пролить свет на то, какой всемирная сеть станет в будущем.

Команда ученых из Монашского, Свинбернского и Мельбурнского королевского университетов смогли достичь скорости передачи данных на уровне 44,2 Терабит в секунду.

При такой скорости пользователи могут скачать более тысячи фильмов с высоким разрешением менее чем за секунду, - пишет BBC. Согласно данным Ofcom, средняя скорость интернета в Великобритании составляет 64 Мегабита в секунду. И это мелочь в сравнении с новым рекордом. Австралия расположилась посередине рейтинга скорости интернета в мире. И медленная связь – достаточно распространенный источник жалоб от пользователей.

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Ученые говорят, что смогли достичь рекордной скорости с помощью устройства, которым заменили около 80 лазеров в телекоммуникационном оборудовании. Это устройство называется «микро-комб». Его установили и испытали за пределами лаборатории, используя обычную инфраструктуру, похожую на ту, которую использует австралийский провайдер National Broadband Network. В результате они получили наивысшее количество данных, которое смог передать один оптический чип в условиях современной широкополосной оптико-волоконной системы. Австралийская команда надеется, что результаты их работы дадут понимание, каким интернет-связь может стать в будущем.

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BBC пишет, что такая рекордная скорость интернета в разы превышает потребности потребителей во всем мире. Но эксперт электрических и компьютерных систем Монашского университета Билл Коркоран считает, что это может серьезно помочь в трансформации широкого спектра индустрий, поскольку современная жизнь продолжает увеличивать давление на пропускную способность сетей.

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