В сети предполагали разные интересные версии такого явления.

Недавно в ледяной пустыне Антарктиды заметили массивные и таинственные "двери" с помощью Google Maps. Такая интересная аномалия была замечена в районе Земли Королевы Мод, вблизи станции Showa, японской базы на острове Восточный Онгул, пишет Mirror.

В сети высказали предположение, что это "дом снежного человека" или шаттл из "Звездного пути".

В то же время одна из теорий предполагает, что дверь является входом в секретную базу, где высшие руководители и инопланетяне ищут убежище от суровых погодных условий, отмечает Express.

Видео дня

В свою очередь преподаватель гляциологии в Университете Ньюкасла Бетан Дэвис объясняет такое явление по-другому. По ее словам, "это айсберг, который сел на мель и тает на месте".

"Существует также жуткое явление, известное как поющий антарктический лед; ученые обнаружили неслышный гул с помощью сейсмических датчиков на шельфовом леднике Росса, который, как сообщается, возникает, когда ветер проносится над шельфом", - добавляют в материале.

В издании отметили, что такой случай является не первым, когда люди замечают странные вещи по всему миру с помощью Google Maps. Среди самых странных находок - массивная пентаграмма в Казахстане и то, что казалось человеческими останками в Чернобыле.

Антарктида - последние новости

Как писал УНИАН, экосистемы Антарктиды скоро могут столкнуться с новой угрозой, а именно чужеродные виды могут их атаковать. В новом исследовании говорится о том, что из-за того, что Земля нагревается и лед тает, неместные виды могут проникнуть на побережье Антарктиды, нарушив ее хрупкую морскую жизнь.

Также сообщалось, что странный полярный вихрь над Антарктидой задержал открытие озоновой дыры. Известно, что вместо типичного поведения, озоновая дыра не развивалась до конца августа.

Вас также могут заинтересовать новости: